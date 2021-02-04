Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Биоповеденческие исследования рекомендуют проводить раз в 3-4 года, они помогают оценить эпидемическую ситуацию и разработать меры по преодолению эпидемии. Ожидаемая стоимость исследования — 10,2 миллионов гривен, средства на это выделяет Центр контроля и профилактики заболеваний США.

Мужчины, имеющие секс с мужчинами, являются одной из ключевых групп, у которых есть повышенный риск инфицирования ВИЧ, напоминают в Центре. С помощью исследования хотят получить следующие данные:

о распространенности ВИЧ и других социально-опасных инфекций;

поведенческие факторы, связанные с риском распространенности инфекции;

использования этой группой услуг по профилактике ВИЧ;

уровень доступа к программам профилактики и уровень стигмы.

В исследовании должны принять участие 6 900 человек в 16 городах. Каждый респондент получит 250 гривен, а также дополнительные 120 грн, если приобщит к исследованию еще до трех человек. Таким образом, только на участников потратят не менее 1,7 миллиона гривен. А по словам ЦОЗ, еще нужно сформировать команду исследователей, медиков, а также потратить деньги на лабораторные исследования крови.

Напомним, минздрав определил ориентировочную дату начала массовой вакцинации.