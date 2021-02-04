Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения объявил на Prozorro тендер на 10 миллионов гривен на проведение в 2021 году биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих секс с мужчинами.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
Биоповеденческие исследования рекомендуют проводить раз в 3-4 года, они помогают оценить эпидемическую ситуацию и разработать меры по преодолению эпидемии. Ожидаемая стоимость исследования — 10,2 миллионов гривен, средства на это выделяет Центр контроля и профилактики заболеваний США.
Мужчины, имеющие секс с мужчинами, являются одной из ключевых групп, у которых есть повышенный риск инфицирования ВИЧ, напоминают в Центре. С помощью исследования хотят получить следующие данные:
В исследовании должны принять участие 6 900 человек в 16 городах. Каждый респондент получит 250 гривен, а также дополнительные 120 грн, если приобщит к исследованию еще до трех человек. Таким образом, только на участников потратят не менее 1,7 миллиона гривен. А по словам ЦОЗ, еще нужно сформировать команду исследователей, медиков, а также потратить деньги на лабораторные исследования крови.
Напомним, минздрав определил ориентировочную дату начала массовой вакцинации.
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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения объявил на Prozorro тендер на 10 миллионов гривен на проведение в 2021 году биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих секс с мужчинами.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
Биоповеденческие исследования рекомендуют проводить раз в 3-4 года, они помогают оценить эпидемическую ситуацию и разработать меры по преодолению эпидемии. Ожидаемая стоимость исследования — 10,2 миллионов гривен, средства на это выделяет Центр контроля и профилактики заболеваний США.
Мужчины, имеющие секс с мужчинами, являются одной из ключевых групп, у которых есть повышенный риск инфицирования ВИЧ, напоминают в Центре. С помощью исследования хотят получить следующие данные:
В исследовании должны принять участие 6 900 человек в 16 городах. Каждый респондент получит 250 гривен, а также дополнительные 120 грн, если приобщит к исследованию еще до трех человек. Таким образом, только на участников потратят не менее 1,7 миллиона гривен. А по словам ЦОЗ, еще нужно сформировать команду исследователей, медиков, а также потратить деньги на лабораторные исследования крови.
Напомним, минздрав определил ориентировочную дату начала массовой вакцинации.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа