Госгеокадастр передал коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» в постоянное пользование земельный участок площадью около 3,7 га для расширения Новоматвеевского кладбища. КП, в свою очередь, уже оформило документы на земельный участок.
Об этом говорится на странице ритуальной службы в Facebook.
Так отметили, что еще ожидают разрешение на снятие плодородного слоя, чтобы в дальнейшем можно было проводить захоронения.
— Будем стараться провести эту работу силами предприятия, однако, возможно, придется привлекать более мощную технику со стороны. Как только будет разрешение от Госгеокадастра и благоприятные погодные условия, мы приступим к работам. Отметим, когда начнутся захоронения на этой территории, мы параллельно начнем заниматься получением разрешительных документов относительно повторного захоронения на Мешковском и Старорусском (Некрополь, - прим.) кладбищах, — говорится в сообщении.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.
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Госгеокадастр передал коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» в постоянное пользование земельный участок площадью около 3,7 га для расширения Новоматвеевского кладбища. КП, в свою очередь, уже оформило документы на земельный участок.
Об этом говорится на странице ритуальной службы в Facebook.
Так отметили, что еще ожидают разрешение на снятие плодородного слоя, чтобы в дальнейшем можно было проводить захоронения.
— Будем стараться провести эту работу силами предприятия, однако, возможно, придется привлекать более мощную технику со стороны. Как только будет разрешение от Госгеокадастра и благоприятные погодные условия, мы приступим к работам. Отметим, когда начнутся захоронения на этой территории, мы параллельно начнем заниматься получением разрешительных документов относительно повторного захоронения на Мешковском и Старорусском (Некрополь, - прим.) кладбищах, — говорится в сообщении.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа