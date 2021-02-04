Госгеокадастр передал коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» в постоянное пользование земельный участок площадью около 3,7 га для расширения Новоматвеевского кладбища. КП, в свою очередь, уже оформило документы на земельный участок.

Об этом говорится на странице ритуальной службы в Facebook.

Так отметили, что еще ожидают разрешение на снятие плодородного слоя, чтобы в дальнейшем можно было проводить захоронения.

— Будем стараться провести эту работу силами предприятия, однако, возможно, придется привлекать более мощную технику со стороны. Как только будет разрешение от Госгеокадастра и благоприятные погодные условия, мы приступим к работам. Отметим, когда начнутся захоронения на этой территории, мы параллельно начнем заниматься получением разрешительных документов относительно повторного захоронения на Мешковском и Старорусском (Некрополь, - прим.) кладбищах, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.