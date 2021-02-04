Китайские власти намерены предотвращать феминизацию подростков и с этой целью собираются реформировать программу их физического воспитания.
Об этом пишет BBC.
В частности, власти предлагают нанимать на должность учителей физкультуры специалистов со спортивным прошлым и активно развивать определенные виды спорта, такие как, например, футбол.
Уже некоторое время китайское правительство обеспокоено тем, что популярные в стране мужчины-знаменитости не соответствуют образу сильных, атлетических мужчин. Многие интернет-пользователи критикуют эти заявления, называя их сексистскими.
Недовольство «женственностью» юного поколения представители китайских властей озвучивали уже давно. Еще в прошлом году китайский чиновник Си Цзефу жаловался, что многие молодые китайцы стали «слабыми и застенчивыми». По его словам, тенденция к женственности может «неизбежно поставить развитие и выживание китайской нации под угрозу». Одной из причин такой ситуации Цзефу называл то, что большинство китайских мальчиков воспитывают их мамы и бабушки.
Также он выражал недовольство тем, что дети больше не хотят быть «армейскими героями», восхищаясь знаменитостями, которые имеют совершенно иной образ, и служат для молодежи ролевыми моделями.
Специалисты высказывают сомнения в том, что количество и качество уроков физкультуры может каким-то образом повлиять на воспитание мужества.
— Больше фитнеса и физических упражнений могут улучшить здоровье наших детей, но проблема феминизации связана с психологией, - сказал Ли Цзидун, ученый кафедры физического воспитания Шанхайского университета финансов и экономики в комментарии изданию Sixth Tone.
Ранее сообщалось, что суд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человекк, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина.
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Китайские власти намерены предотвращать феминизацию подростков и с этой целью собираются реформировать программу их физического воспитания.
Об этом пишет BBC.
В частности, власти предлагают нанимать на должность учителей физкультуры специалистов со спортивным прошлым и активно развивать определенные виды спорта, такие как, например, футбол.
Уже некоторое время китайское правительство обеспокоено тем, что популярные в стране мужчины-знаменитости не соответствуют образу сильных, атлетических мужчин. Многие интернет-пользователи критикуют эти заявления, называя их сексистскими.
Недовольство «женственностью» юного поколения представители китайских властей озвучивали уже давно. Еще в прошлом году китайский чиновник Си Цзефу жаловался, что многие молодые китайцы стали «слабыми и застенчивыми». По его словам, тенденция к женственности может «неизбежно поставить развитие и выживание китайской нации под угрозу». Одной из причин такой ситуации Цзефу называл то, что большинство китайских мальчиков воспитывают их мамы и бабушки.
Также он выражал недовольство тем, что дети больше не хотят быть «армейскими героями», восхищаясь знаменитостями, которые имеют совершенно иной образ, и служат для молодежи ролевыми моделями.
Специалисты высказывают сомнения в том, что количество и качество уроков физкультуры может каким-то образом повлиять на воспитание мужества.
— Больше фитнеса и физических упражнений могут улучшить здоровье наших детей, но проблема феминизации связана с психологией, - сказал Ли Цзидун, ученый кафедры физического воспитания Шанхайского университета финансов и экономики в комментарии изданию Sixth Tone.
Ранее сообщалось, что суд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человекк, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа