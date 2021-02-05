Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.
Об этом пишет Politico.
— После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки. Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину доступной для населения, — сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.
Издание отмечает, что вакцина с разовой дозой привлекает представителей общественного здравоохранения, которые говорят, что она будет иметь решающее значение для вакцинации уязвимых, труднодоступных и даже скептически настроенных людей. Вакцину также можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вариантов, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.
Напомним, ранее компания Johnson & Johnson заявила, что одна прививка ее вакциной показала эффективность до 85% для предотвращения самых серьезных симптомов коронавируса.
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Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.
Об этом пишет Politico.
— После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки. Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину доступной для населения, — сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.
Издание отмечает, что вакцина с разовой дозой привлекает представителей общественного здравоохранения, которые говорят, что она будет иметь решающее значение для вакцинации уязвимых, труднодоступных и даже скептически настроенных людей. Вакцину также можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вариантов, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.
Напомним, ранее компания Johnson & Johnson заявила, что одна прививка ее вакциной показала эффективность до 85% для предотвращения самых серьезных симптомов коронавируса.
|
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|
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