В Украине за прошедшие сутки выявили 4923 новых случая коронавируса. Выздоровели за вчера 8 185 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших 230 детей и 222 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Также было подтверждено еще 158 летальных случаев, 1885 человек были госпитализированы.
Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470.
С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 237 тысяч 169 человек, выздоровели — 1 млн 63 тысячи 591, летальных случаев — 22 707. Активными больными остаются 173 578 человек.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
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В Украине за прошедшие сутки выявили 4923 новых случая коронавируса. Выздоровели за вчера 8 185 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших 230 детей и 222 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Также было подтверждено еще 158 летальных случаев, 1885 человек были госпитализированы.
Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470.
С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 237 тысяч 169 человек, выздоровели — 1 млн 63 тысячи 591, летальных случаев — 22 707. Активными больными остаются 173 578 человек.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа