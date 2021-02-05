Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе после предоставления разрешения на экстренное использования.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, пишет «Украинская правда».

По словам Орбана, хорошая новость заключается в том, что китайские и российские вакцины уже используются в Сербии, и «там можно увидеть обнадеживающий опыт».

Сейчас страны ЕС почти полностью полагаются на вакцину Pfizer/BioNTech, но венгерский регулятор одобрил «Спутник V» для использования в прошлом месяце.

Согласно договору, Россия течение следующих трех месяцев поставит в Венгрии 2 миллиона доз вакцин, что достаточно для 1 миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 000 доз.

Орбан отметил, что до сих пор 264 00 венгров - медицинских работников и наиболее уязвимых пожилых людей - получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna. Около 92 тысяч человек получили две дозы.

По его словам, к середине марта все, кто зарегистрировался на вакцину в возрасте старше 60 лет, будут привиты.

Напомним, что Венгрия передумала закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Страна первой в Европе получила образцы этого препарата.