Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе после предоставления разрешения на экстренное использования.
Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, пишет «Украинская правда».
По словам Орбана, хорошая новость заключается в том, что китайские и российские вакцины уже используются в Сербии, и «там можно увидеть обнадеживающий опыт».
Сейчас страны ЕС почти полностью полагаются на вакцину Pfizer/BioNTech, но венгерский регулятор одобрил «Спутник V» для использования в прошлом месяце.
Согласно договору, Россия течение следующих трех месяцев поставит в Венгрии 2 миллиона доз вакцин, что достаточно для 1 миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 000 доз.
Орбан отметил, что до сих пор 264 00 венгров - медицинских работников и наиболее уязвимых пожилых людей - получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna. Около 92 тысяч человек получили две дозы.
По его словам, к середине марта все, кто зарегистрировался на вакцину в возрасте старше 60 лет, будут привиты.
Напомним, что Венгрия передумала закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Страна первой в Европе получила образцы этого препарата.
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Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе после предоставления разрешения на экстренное использования.
Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, пишет «Украинская правда».
По словам Орбана, хорошая новость заключается в том, что китайские и российские вакцины уже используются в Сербии, и «там можно увидеть обнадеживающий опыт».
Сейчас страны ЕС почти полностью полагаются на вакцину Pfizer/BioNTech, но венгерский регулятор одобрил «Спутник V» для использования в прошлом месяце.
Согласно договору, Россия течение следующих трех месяцев поставит в Венгрии 2 миллиона доз вакцин, что достаточно для 1 миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 000 доз.
Орбан отметил, что до сих пор 264 00 венгров - медицинских работников и наиболее уязвимых пожилых людей - получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna. Около 92 тысяч человек получили две дозы.
По его словам, к середине марта все, кто зарегистрировался на вакцину в возрасте старше 60 лет, будут привиты.
Напомним, что Венгрия передумала закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Страна первой в Европе получила образцы этого препарата.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа