Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия для попадания региона в «красную» зону карантина. В частности, если будет рост более 50% количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней.
Об этом он заявил во время выступления в Раде, передает РБК-Украина.
В частности, жесткие ограничения будут вводиться в случае увеличения нагрузки на медсистему.
— Ели будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения, — заявил он.
По его словам, если будет 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение 7 дней, тогда комиссия ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до стабилизации ситуации.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия для попадания региона в «красную» зону карантина. В частности, если будет рост более 50% количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней.
Об этом он заявил во время выступления в Раде, передает РБК-Украина.
В частности, жесткие ограничения будут вводиться в случае увеличения нагрузки на медсистему.
— Ели будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения, — заявил он.
По его словам, если будет 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение 7 дней, тогда комиссия ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до стабилизации ситуации.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа