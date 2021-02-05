Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия для попадания региона в «красную» зону карантина. В частности, если будет рост более 50% количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней.

Об этом он заявил во время выступления в Раде, передает РБК-Украина.

В частности, жесткие ограничения будут вводиться в случае увеличения нагрузки на медсистему.

— Ели будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения, — заявил он.

По его словам, если будет 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение 7 дней, тогда комиссия ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до стабилизации ситуации.