Microsoft Viva станет порталом, помогающим предприятиям в удаленной работе, компания делает ставку, что подобный образ жизни станет нормой.
Об этом пишет The Verge.
Microsoft Viva ориентирован как на сотрудников, так и для руководителей, чтобы они могли адаптироваться к работе из дома. Платформу запустят в ближайшее время, а некоторые функции начнут действовать в течении 2021 года.
— Мы участвовали в крупнейшем в мире эксперименте по удаленной работе. Мир восстанавливается, но пути назад уже нет. Гибкость в выборе того, когда и где мы работаем, станет ключевым фактором, - говорит генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
Microsoft Viva - это не приложение и даже не услуга, а именно что платформа для улучшения удаленной работы и помощи предприятиям в адаптации к ней. В то время как компании ежегодно тратят миллиарды долларов на благополучие сотрудников, Microsoft считает, что Viva поможет в эту новую цифровую эру работы.
Microsoft разделяет Viva на четыре конкретных модуля: связи, идеи, темы и обучение. «Viva связи» включают в себя внутренние коммуникации и информацию о компании. Этот раздел подготавливался, чтобы можно было встретиться дистанционно с коллегами в пандемию.
— Вы можете думать об этом как о шлюзе к вашему цифровому рабочему месту, - объясняет Джаред Спатаро, глава Microsoft 365.
«Viva связи» содержит также новости компании и сообщество сотрудников, по сути, это панель управления для удаленного общения с коллегами в любое время суток.
Раздел идей представляет данные о схемамх и тенденциях работы. Microsoft заявляет, что «Viva идеи» будет включать данные для менеджеров и руководителей для отслеживания рабочих моделей и тенденций.
«Viva обучение» включает в себя учебные материалы для сотрудников. Последний модуль это «Viva темы», эта функция позволяет организовывать контент и автоматически отображать пользователям тематические карточки с документами, видео или контактами.
Microsoft заявляет, что это только начало работы с Microsoft Viva и что она разработана как «открытая и расширяемая платформа» для партнеров.
Ранее НикВести сообщали, что разработкой «паспорта вакцинации» занимаются компании Microsoft и Oracle. Представители компаний заявляют, что подобная система поможет людям вернуться на работу и учебу.
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Microsoft Viva станет порталом, помогающим предприятиям в удаленной работе, компания делает ставку, что подобный образ жизни станет нормой.
Об этом пишет The Verge.
Microsoft Viva ориентирован как на сотрудников, так и для руководителей, чтобы они могли адаптироваться к работе из дома. Платформу запустят в ближайшее время, а некоторые функции начнут действовать в течении 2021 года.
— Мы участвовали в крупнейшем в мире эксперименте по удаленной работе. Мир восстанавливается, но пути назад уже нет. Гибкость в выборе того, когда и где мы работаем, станет ключевым фактором, - говорит генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
Microsoft Viva - это не приложение и даже не услуга, а именно что платформа для улучшения удаленной работы и помощи предприятиям в адаптации к ней. В то время как компании ежегодно тратят миллиарды долларов на благополучие сотрудников, Microsoft считает, что Viva поможет в эту новую цифровую эру работы.
Microsoft разделяет Viva на четыре конкретных модуля: связи, идеи, темы и обучение. «Viva связи» включают в себя внутренние коммуникации и информацию о компании. Этот раздел подготавливался, чтобы можно было встретиться дистанционно с коллегами в пандемию.
— Вы можете думать об этом как о шлюзе к вашему цифровому рабочему месту, - объясняет Джаред Спатаро, глава Microsoft 365.
«Viva связи» содержит также новости компании и сообщество сотрудников, по сути, это панель управления для удаленного общения с коллегами в любое время суток.
Раздел идей представляет данные о схемамх и тенденциях работы. Microsoft заявляет, что «Viva идеи» будет включать данные для менеджеров и руководителей для отслеживания рабочих моделей и тенденций.
«Viva обучение» включает в себя учебные материалы для сотрудников. Последний модуль это «Viva темы», эта функция позволяет организовывать контент и автоматически отображать пользователям тематические карточки с документами, видео или контактами.
Microsoft заявляет, что это только начало работы с Microsoft Viva и что она разработана как «открытая и расширяемая платформа» для партнеров.
Ранее НикВести сообщали, что разработкой «паспорта вакцинации» занимаются компании Microsoft и Oracle. Представители компаний заявляют, что подобная система поможет людям вернуться на работу и учебу.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа