Microsoft Viva станет порталом, помогающим предприятиям в удаленной работе, компания делает ставку, что подобный образ жизни станет нормой.

Об этом пишет The Verge.

Microsoft Viva ориентирован как на сотрудников, так и для руководителей, чтобы они могли адаптироваться к работе из дома. Платформу запустят в ближайшее время, а некоторые функции начнут действовать в течении 2021 года.

— Мы участвовали в крупнейшем в мире эксперименте по удаленной работе. Мир восстанавливается, но пути назад уже нет. Гибкость в выборе того, когда и где мы работаем, станет ключевым фактором, - говорит генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Microsoft Viva - это не приложение и даже не услуга, а именно что платформа для улучшения удаленной работы и помощи предприятиям в адаптации к ней. В то время как компании ежегодно тратят миллиарды долларов на благополучие сотрудников, Microsoft считает, что Viva поможет в эту новую цифровую эру работы.

Microsoft разделяет Viva на четыре конкретных модуля: связи, идеи, темы и обучение. «Viva связи» включают в себя внутренние коммуникации и информацию о компании. Этот раздел подготавливался, чтобы можно было встретиться дистанционно с коллегами в пандемию.

— Вы можете думать об этом как о шлюзе к вашему цифровому рабочему месту, - объясняет Джаред Спатаро, глава Microsoft 365.

«Viva связи» содержит также новости компании и сообщество сотрудников, по сути, это панель управления для удаленного общения с коллегами в любое время суток.

Раздел идей представляет данные о схемамх и тенденциях работы. Microsoft заявляет, что «Viva идеи» будет включать данные для менеджеров и руководителей для отслеживания рабочих моделей и тенденций.

«Viva обучение» включает в себя учебные материалы для сотрудников. Последний модуль это «Viva темы», эта функция позволяет организовывать контент и автоматически отображать пользователям тематические карточки с документами, видео или контактами.

Microsoft заявляет, что это только начало работы с Microsoft Viva и что она разработана как «открытая и расширяемая платформа» для партнеров.

Ранее НикВести сообщали, что разработкой «паспорта вакцинации» занимаются компании Microsoft и Oracle. Представители компаний заявляют, что подобная система поможет людям вернуться на работу и учебу.