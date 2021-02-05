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У жителей села Заречное в Ровенской области из кранов вместо воды текла мыльная жидкость с резким запахом.
Об этом сообщает региональное издание Рівне Вечірнє.
Как передает источник, жители снимали происходящее на видео и делились друг с другом в социальных сетях. Они возмущены и считают, что причина в дезинфекции воды местным коммунальным предприятием «Добробут».
Жители также отметили, что жидкость мыльная, но запах ее хлористый, поэтому воду, вероятно, дезинфицировали. Однако о проведении работ по дезинфекции местных жителей никто не предупреждал.
Напомним, в марте 2020 года жители села Модена на севере Италии обнаружили, что вместо воды у них из кранов течет вино. Позже выяснилось, что причиной инцидента стала поломка на местном винодельческом заводе.
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У жителей села Заречное в Ровенской области из кранов вместо воды текла мыльная жидкость с резким запахом.
Об этом сообщает региональное издание Рівне Вечірнє.
Как передает источник, жители снимали происходящее на видео и делились друг с другом в социальных сетях. Они возмущены и считают, что причина в дезинфекции воды местным коммунальным предприятием «Добробут».
Жители также отметили, что жидкость мыльная, но запах ее хлористый, поэтому воду, вероятно, дезинфицировали. Однако о проведении работ по дезинфекции местных жителей никто не предупреждал.
Напомним, в марте 2020 года жители села Модена на севере Италии обнаружили, что вместо воды у них из кранов течет вино. Позже выяснилось, что причиной инцидента стала поломка на местном винодельческом заводе.
|
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|
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Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа