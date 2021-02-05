Северная Корея направила запрос в COVAX, в котором попросила предоставить вакцину от коронавируса. Это первый официальный запрос Пхеньяна о помощи для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Глобальный альянс вакцин и иммунизации (GAVI).

Как сообщает GAVI, Северная Корея может получить 1,99 миллиона доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Население страны составляет около 25 миллионов человек.

Ранее о том, что Северная Корея подала запрос на получение вакцины, писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.