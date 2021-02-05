Китайская актриса Гао Лю сделала пластическую операцию на носу в октябре 2020, но она оказалась неудачной, впоследствии чего у девушки начался некроз.
Об этом пишет BBC.
Известно, что Гао Лю исчезла из поля зрения общественности на несколько месяцев. Недавно она опубликовала сообщение в китайской соцсети Sina Weibo, что ее пропажа была связана с косметической пластикой.
Лю рассказала подписчикам о том, что познакомилась с пластическим хирургом в клинике в городе Гуанчжоу и понадеялась, что исправление носа может улучшить ее карьеру.
— Процедура длилась четыре часа. Я думала, что за это время меня сделают красивее. Я не ожидала, что эти четыре часа станут началом ужаса, - рассказала актриса.
По ее словам, после операции она чувствовала раздражение на носу. Также она перенесла несколько инфекций в этой части лица, а затем кожа на носу начала отмирать.
Оказалось, у клиники не было разрешений на проведение подобных процедур. Сейчас продолжается расследование деятельности учреждения.
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Китайская актриса Гао Лю сделала пластическую операцию на носу в октябре 2020, но она оказалась неудачной, впоследствии чего у девушки начался некроз.
Об этом пишет BBC.
Известно, что Гао Лю исчезла из поля зрения общественности на несколько месяцев. Недавно она опубликовала сообщение в китайской соцсети Sina Weibo, что ее пропажа была связана с косметической пластикой.
Лю рассказала подписчикам о том, что познакомилась с пластическим хирургом в клинике в городе Гуанчжоу и понадеялась, что исправление носа может улучшить ее карьеру.
— Процедура длилась четыре часа. Я думала, что за это время меня сделают красивее. Я не ожидала, что эти четыре часа станут началом ужаса, - рассказала актриса.
По ее словам, после операции она чувствовала раздражение на носу. Также она перенесла несколько инфекций в этой части лица, а затем кожа на носу начала отмирать.
Оказалось, у клиники не было разрешений на проведение подобных процедур. Сейчас продолжается расследование деятельности учреждения.
Напомним, китайские власти намерены предотвращать феминизацию подростков и с этой целью собираются реформировать программу их физического воспитания.
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|
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|
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|
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