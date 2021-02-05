В Гурбинском Свято-Воскресенском мужском монастыре (Здолбуновский район Ровненской области) появилась услуга оставить заявку на проведение молитвы онлайн.

Сделать это можно через Google-форму прямо на сайте храма, передает «Вокруг света».

Дистанционно можно оставить заявки на молитвы «за здравие» и «за упокой».

Молитвы бесплатные, однако желающие могут пожертвовать монахам произвольную сумму денег.

Настоятель монастыря, отец Онуфрий, рассказал, что идея запустить онлайн- услугу появилась в начале пандемии. Подать заявку на молитву особенно удобно тем, кто не может приехать в монастырь.

По словам отца Онуфрия, онлайн-молитва «за здравие» является настолько популярной, что к ним уже обратились десятки тысяч людей.

Свято-Воскресенский монастырь и деревянная часовня располагаются возле урочища Гурбы, где в апреле 1944-го состоялся самый большой бой воинов Украинской повстанческой армии с отрядами НКВД.

Напомним, в черноморском регионе Турции, на дне озера Гага, на глубине 15 метров обнаружили развалины древней церкви.