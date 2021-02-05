Датские политики дали зеленый свет строительству острова площадью 120 тысяч квадратных метров. Хотя проектировщики объекта предполагают, что в будущем его можно будет увеличить втрое.
Об этом сообщает «Вокруг света».
Неподалеку от острова вырастут 200 огромных ветряных турбин, высота которых будет достигать 260 метров.
Стоимость этого крупнейшего строительного проекта в истории Дании — 28 миллиадров евро (34 миллиарда долларов).
Строительство искусственного острова, который раскинется в 80 км от берега, объединит государственный и частный капитал.
Предполагается, что объект будет снабжать электроэнергией не только датчан, но и жителей соседних стран. Вероятно, в их число могут попасть Великобритания, Германия и Нидерланды.
В соответствии с Законом о климате Дании, страна обязалась к 2030 году добиться сокращения выбросов парниковых газов на 70 процентов. А к 2050-му — достичь нейтрального уровня выбросов CO2.
В декабре прошлого года страна объявила о сокращении всех геолого-разведочных работ в Северном море на предмет нефти и газа.
Профессор Якоб Остергард из Технического университета Дании назвал строительство острова следующим значительным шагом для датской индустрии ветряных турбин.
В ноябре прошлого года Европейский Союз объявил о планах увеличения мощности морских ветроэнергетических установок в 25 раз к 2050 году и в пять раз — к 2030 году.
Ранее сообщалось, что Тасмания стала первым штатом Австралии и одной из первых юрисдикций на планете, которая может полностью обеспечивать свое население электроэнергией из возобновляемых источников — ветряных и гидроэлектростанций.
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Датские политики дали зеленый свет строительству острова площадью 120 тысяч квадратных метров. Хотя проектировщики объекта предполагают, что в будущем его можно будет увеличить втрое.
Об этом сообщает «Вокруг света».
Неподалеку от острова вырастут 200 огромных ветряных турбин, высота которых будет достигать 260 метров.
Стоимость этого крупнейшего строительного проекта в истории Дании — 28 миллиадров евро (34 миллиарда долларов).
Строительство искусственного острова, который раскинется в 80 км от берега, объединит государственный и частный капитал.
Предполагается, что объект будет снабжать электроэнергией не только датчан, но и жителей соседних стран. Вероятно, в их число могут попасть Великобритания, Германия и Нидерланды.
В соответствии с Законом о климате Дании, страна обязалась к 2030 году добиться сокращения выбросов парниковых газов на 70 процентов. А к 2050-му — достичь нейтрального уровня выбросов CO2.
В декабре прошлого года страна объявила о сокращении всех геолого-разведочных работ в Северном море на предмет нефти и газа.
Профессор Якоб Остергард из Технического университета Дании назвал строительство острова следующим значительным шагом для датской индустрии ветряных турбин.
В ноябре прошлого года Европейский Союз объявил о планах увеличения мощности морских ветроэнергетических установок в 25 раз к 2050 году и в пять раз — к 2030 году.
Ранее сообщалось, что Тасмания стала первым штатом Австралии и одной из первых юрисдикций на планете, которая может полностью обеспечивать свое население электроэнергией из возобновляемых источников — ветряных и гидроэлектростанций.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа