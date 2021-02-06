Старший советник по коронавирусу Энди Славитт объявил, что министр обороны Ллойд Остин одобрил запрос о помощи от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Это означает, что около 1000 военнослужащих будут направлены в государственные центры вакцинации.

Президент Джо Байден призвал к созданию 100 центров массовой вакцинации по всей стране в течение месяца. Два из них открываются в Калифорнии, сообщает AP.

Энди Славитт сказал, что поддержка со стороны военных сыграет решающую роль в поддержке центров вакцинации, помогая делать тысячи прививок в день.

Официальные лица заявили в пятницу, что новые случаи заболевания Covid-19 в США снизились на 61 процент по сравнению с пиковым уровнем 8 января.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что последние официальные данные от 3 февраля показали, что число новых случаев инфицирования снизилось примерно до 121 000, в то время как количество госпитализаций снизилось почти на 42 процента, а темпы смертности, похоже, замедляются.

Новая администрация президента Джо Байдена поставила перед собой цель доставить 150 миллионов доз вакцины COVID за первые 100 дней своего пребывания в должности — задача, которая стала еще более актуальной из-за появления новых вариантов коронавируса, которые быстрее передаются и сокращают эффективность вакцин.

Ранее сообщалось, что в мире людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Однако большее количество вакцинация приходится всего на десять стран.