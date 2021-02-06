Прокуратура немецкого города Итцего выдвинула обвинения бывшей секретарше нацистского концлагеря Штутгоф.

Об этом сообщает DW.

Дело является редкой для немецких прокуроров, за последние годы передали в суд ряд бывших охранников и бухгалтеров концлагерей. Секретари и женщины-сотрудники годами не попадали под суд.

Женщину обвиняют в том, что «она помогала ответственным за систематическое убийство евреев-заключенных, польских партизан и советских русских военнопленных», говорится в заявлении прокуратуры.

Согласно заявлению, она служила секретарем командира лагеря Штуттоф с июня 1943 по апрель 1945 года. Лагерь находился вблизи нынешнего Гданьска.

По оценкам историков, в концлагере Штуттоф были убиты 65 000 человек

Женщине инкриминируют «содействие убийству более чем 10 000 случаев», а также соучастие в покушении на убийство в лагере.

Немецкие прокуроры расследуют ее дело с 2016 года.

Как сообщает местная газета Hamburger Abendblatt, хотя прокуроры не раскрыли личность женщины, ей, как сообщается, 95 лет и она живет к северу от города Гамбург.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей. Повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек.