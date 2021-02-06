Прокуратура немецкого города Итцего выдвинула обвинения бывшей секретарше нацистского концлагеря Штутгоф.
Об этом сообщает DW.
Дело является редкой для немецких прокуроров, за последние годы передали в суд ряд бывших охранников и бухгалтеров концлагерей. Секретари и женщины-сотрудники годами не попадали под суд.
Женщину обвиняют в том, что «она помогала ответственным за систематическое убийство евреев-заключенных, польских партизан и советских русских военнопленных», говорится в заявлении прокуратуры.
Согласно заявлению, она служила секретарем командира лагеря Штуттоф с июня 1943 по апрель 1945 года. Лагерь находился вблизи нынешнего Гданьска.
По оценкам историков, в концлагере Штуттоф были убиты 65 000 человек
Женщине инкриминируют «содействие убийству более чем 10 000 случаев», а также соучастие в покушении на убийство в лагере.
Немецкие прокуроры расследуют ее дело с 2016 года.
Как сообщает местная газета Hamburger Abendblatt, хотя прокуроры не раскрыли личность женщины, ей, как сообщается, 95 лет и она живет к северу от города Гамбург.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей. Повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Прокуратура немецкого города Итцего выдвинула обвинения бывшей секретарше нацистского концлагеря Штутгоф.
Об этом сообщает DW.
Дело является редкой для немецких прокуроров, за последние годы передали в суд ряд бывших охранников и бухгалтеров концлагерей. Секретари и женщины-сотрудники годами не попадали под суд.
Женщину обвиняют в том, что «она помогала ответственным за систематическое убийство евреев-заключенных, польских партизан и советских русских военнопленных», говорится в заявлении прокуратуры.
Согласно заявлению, она служила секретарем командира лагеря Штуттоф с июня 1943 по апрель 1945 года. Лагерь находился вблизи нынешнего Гданьска.
По оценкам историков, в концлагере Штуттоф были убиты 65 000 человек
Женщине инкриминируют «содействие убийству более чем 10 000 случаев», а также соучастие в покушении на убийство в лагере.
Немецкие прокуроры расследуют ее дело с 2016 года.
Как сообщает местная газета Hamburger Abendblatt, хотя прокуроры не раскрыли личность женщины, ей, как сообщается, 95 лет и она живет к северу от города Гамбург.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей. Повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа