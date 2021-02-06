Во вторник, 9 февраля, «Николаевводоканал» проведет ремонт задвижки водопровода по адресу проспект Центральный — улица Малая Морская.
В связи с этим, будет временно отключено водоснабжение от проспекта Центрального до улицы Адмиральской, а также от улицы Спортивной, Бугского бульвара и до Садовой, информирует Николаевский горсовет.
Отмечается, что воды не будет с 9:00 до 15:00.
Напомним, ремонтные работы коллектора в районе улиц Потемкинской и Малой Морской планируют завершить до конца 2021 года.
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Во вторник, 9 февраля, «Николаевводоканал» проведет ремонт задвижки водопровода по адресу проспект Центральный — улица Малая Морская.
В связи с этим, будет временно отключено водоснабжение от проспекта Центрального до улицы Адмиральской, а также от улицы Спортивной, Бугского бульвара и до Садовой, информирует Николаевский горсовет.
Отмечается, что воды не будет с 9:00 до 15:00.
Напомним, ремонтные работы коллектора в районе улиц Потемкинской и Малой Морской планируют завершить до конца 2021 года.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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