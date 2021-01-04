Ремонтные работы коллектора в районе улиц Потемкинской и Малой Морской планируют завершить до конца 2021 года.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор комунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Отметим, ремонт участка канализационной сети начался год назад, зимой 2020. На сегодняшний день асфальтное покрытие возле коллектора не восстановлено, рядом с местом работ лежат кучи строительного мусора, туда также сбрасывается бытовой мусор и опавшая листва.

Борис Дуденко уточнил, что работы далеки от завершения, поскольку планируется их расширение и ремонт канализации на других улицах в центре города. По его словам, срок ремонта затянулся, чтобы не навредить качеству восстановления.

— Работы еще не окончены. Ведется ремонт коллектора от улицы Чкалова до улицы Потемкинской. Также в рамках этих работ будем переходить к ремонту коллекторов на Центральном проспекте. Срок окончания работ к концу этого года, но мы, безусловно, планируем закончить значительно быстрее, чтобы благоустрить территорию, – сказал Борис Дуденко.

Напомним, в бюджете Николаева на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».

Фоторепортаж

Фото: Андрей Елисеев