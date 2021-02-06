По состоянию на утро 6 февраля в Николаевской области зарегистрирован 81 новый случай COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За сутки количество выздоровевших составило — 471 человек, всего недуг преодолели 29747 жителей области, 3 человека умерли. Всего болезнь забрала жизнь 710 человек. За сутки коронавирусом заболели 4 медика.
За последние сутки методом ПЦР обследован — 481 человек, методом ИФА — 118.
Ситуация по районам области:
— Николаев - 26462 (+53)
—Первомайск - 1322 (1);
— Южноукраинск - 1350 (+12)
— Вознесенск - 962;
— Очаков - 670 (+6);
— Арбузинский район - 431 (+1)
— Баштанский район - 575;
— Березанский район - 495;
— Братский район - 346;
— Березнеговатский район - 234;
— Веселиновский район - 368;
—Витовский район - 1457 (+5);
—Вознесенский район - 332;
— Врадиевский район - 306;
— Еланецкий район - 186;
— Вознесенский район - 329;
— Казанковский район - 442;
— Кривоозерский район - 271;
— Николаевский район - 544;
— Новобугский район - 349 (+1)
— Новоодесский район - 850 (+2)
— Очаковский район - 328;
— Первомайский район - 479;
— Снигиревский район - 429.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
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По состоянию на утро 6 февраля в Николаевской области зарегистрирован 81 новый случай COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За сутки количество выздоровевших составило — 471 человек, всего недуг преодолели 29747 жителей области, 3 человека умерли. Всего болезнь забрала жизнь 710 человек. За сутки коронавирусом заболели 4 медика.
За последние сутки методом ПЦР обследован — 481 человек, методом ИФА — 118.
Ситуация по районам области:
— Николаев - 26462 (+53)
—Первомайск - 1322 (1);
— Южноукраинск - 1350 (+12)
— Вознесенск - 962;
— Очаков - 670 (+6);
— Арбузинский район - 431 (+1)
— Баштанский район - 575;
— Березанский район - 495;
— Братский район - 346;
— Березнеговатский район - 234;
— Веселиновский район - 368;
—Витовский район - 1457 (+5);
—Вознесенский район - 332;
— Врадиевский район - 306;
— Еланецкий район - 186;
— Вознесенский район - 329;
— Казанковский район - 442;
— Кривоозерский район - 271;
— Николаевский район - 544;
— Новобугский район - 349 (+1)
— Новоодесский район - 850 (+2)
— Очаковский район - 328;
— Первомайский район - 479;
— Снигиревский район - 429.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.