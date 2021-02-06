По состоянию на утро 6 февраля в Николаевской области зарегистрирован 81 новый случай COVID-19.

Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За сутки количество выздоровевших составило — 471 человек, всего недуг преодолели 29747 жителей области, 3 человека умерли. Всего болезнь забрала жизнь 710 человек. За сутки коронавирусом заболели 4 медика.

За последние сутки методом ПЦР обследован — 481 человек, методом ИФА — 118.

Ситуация по районам области:

— Николаев - 26462 (+53)

—Первомайск - 1322 (1);

— Южноукраинск - 1350 (+12)

— Вознесенск - 962;

— Очаков - 670 (+6);

— Арбузинский район - 431 (+1)

— Баштанский район - 575;

— Березанский район - 495;

— Братский район - 346;

— Березнеговатский район - 234;

— Веселиновский район - 368;

—Витовский район - 1457 (+5);

—Вознесенский район - 332;

— Врадиевский район - 306;

— Еланецкий район - 186;

— Вознесенский район - 329;

— Казанковский район - 442;

— Кривоозерский район - 271;

— Николаевский район - 544;

— Новобугский район - 349 (+1)

— Новоодесский район - 850 (+2)

— Очаковский район - 328;

— Первомайский район - 479;

— Снигиревский район - 429.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.