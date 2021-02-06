В связи с непогодой патрульная полиция Николаевщины рекомендует воздержаться от поездок по территории области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Николаевской области.
— На дорогах и улицах работает снегоуборочная техника. Движение по автодорогам не ограничено. Местами наблюдается гололедица. Советуем воздержаться от поездок. Паркуясь, следите, чтобы ваше авто не мешало работе снегоуборочной техники, — сказано в сообщении.
В патрульной полиции также призывают водителей быть внимательными на дороге и следить за техническим состоянием ваших транспортных средств.
Как сообщалось, с утра водители жалуются на гололед при выезде из Николаевской области в направлении Одессы и Херсона.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
В связи с непогодой патрульная полиция Николаевщины рекомендует воздержаться от поездок по территории области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Николаевской области.
— На дорогах и улицах работает снегоуборочная техника. Движение по автодорогам не ограничено. Местами наблюдается гололедица. Советуем воздержаться от поездок. Паркуясь, следите, чтобы ваше авто не мешало работе снегоуборочной техники, — сказано в сообщении.
В патрульной полиции также призывают водителей быть внимательными на дороге и следить за техническим состоянием ваших транспортных средств.
Как сообщалось, с утра водители жалуются на гололед при выезде из Николаевской области в направлении Одессы и Херсона.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа