В связи с непогодой патрульная полиция Николаевщины рекомендует воздержаться от поездок по территории области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Николаевской области.

— На дорогах и улицах работает снегоуборочная техника. Движение по автодорогам не ограничено. Местами наблюдается гололедица. Советуем воздержаться от поездок. Паркуясь, следите, чтобы ваше авто не мешало работе снегоуборочной техники, — сказано в сообщении.

В патрульной полиции также призывают водителей быть внимательными на дороге и следить за техническим состоянием ваших транспортных средств.

Как сообщалось, с утра водители жалуются на гололед при выезде из Николаевской области в направлении Одессы и Херсона.