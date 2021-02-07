В Израиле уже более 2 миллионов человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Они прошли полный курс вакцинации.
Об этом сообщает Times of Israel.
На сегодня, 6 февраля, в Израиле вторую дозу получили 2 006 963 человека, а первую — 3 416 613.
По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является одним из мировых лидеров.
Напомним, правительство Израиля планирует с четверга, 4 февраля, сделать вакцинацию от коронавируса доступной для всех граждан старше 16 лет. Все из-за замедления темпов вакцинации.
Ранее также сообщалось, что в Израиле, который является страной с наибольшим охватом прививками против Covid-19, через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.
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В Израиле уже более 2 миллионов человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Они прошли полный курс вакцинации.
Об этом сообщает Times of Israel.
На сегодня, 6 февраля, в Израиле вторую дозу получили 2 006 963 человека, а первую — 3 416 613.
По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является одним из мировых лидеров.
Напомним, правительство Израиля планирует с четверга, 4 февраля, сделать вакцинацию от коронавируса доступной для всех граждан старше 16 лет. Все из-за замедления темпов вакцинации.
Ранее также сообщалось, что в Израиле, который является страной с наибольшим охватом прививками против Covid-19, через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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|
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