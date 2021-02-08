По состоянию на утро понедельника в мире на коронавирусную болезнь COVID-19 уже заболело 106 миллионов человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 106 136 103 человек, из них выздоровели 59 144 675 человек. Количество умерших возросло до 2 316 702.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (27 004 715), Индия (10 826 363), Бразилия (9 524 640), Великобритания (3 957 177), Россия (3 923 461), Франция (3 395 981), Испания (2 941 990) и Италия (2 636 738).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (462 437), Бразилии (231 534) и Мексика (166 200).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 288 669. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 244 849 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 597 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Ранее сообщалось, что Британия не будет вводить паспорта вакцинации от COVID-19