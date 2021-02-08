В Киеве устроили акцию протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, «112 Украина» и ZIK. Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра «Парковый», где сейчас проходит форум «Украина 30».

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники митинга выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и «112 Украина».

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.

На плакатах протестующих написано: «Вместо коррупции Зе закрыл каналы», «Ким Чен Зе», «Конец свободы слова» и другие.

Сейчас ситуация спокойная, проходит мирный протест.

Вместе с тем, сейчас проходит международный форум «Украина 30». Он проходит в КВЦ «Парковый».

Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Также у сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK, связанных с представителями партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, отобрали домены.