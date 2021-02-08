|Скорость ветра:
|6.4 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|17:04
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|17:02
|Температура завтра:
|-2 C°
Украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.
Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, передает Украинска Правда.
— Люди, которые из-за вынужденных причины оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем — кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки, — заявил Виктор Ляшко.
По словам Виктора Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украине. Ориентировочно - это апрель 2021 года.
Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую — Украина закупила у китайского производителя.
Напомним, В так называемых «ДНР» и «ЛНР» анонсировали первые поставки российской вакцины «Спутник V» в конце января, однако в Москве о таком ничего не слышали.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.
Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, передает Украинска Правда.
— Люди, которые из-за вынужденных причины оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем — кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки, — заявил Виктор Ляшко.
По словам Виктора Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украине. Ориентировочно - это апрель 2021 года.
Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую — Украина закупила у китайского производителя.
Напомним, В так называемых «ДНР» и «ЛНР» анонсировали первые поставки российской вакцины «Спутник V» в конце января, однако в Москве о таком ничего не слышали.