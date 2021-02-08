Украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, передает Украинска Правда.

— Люди, которые из-за вынужденных причины оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем — кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки, — заявил Виктор Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украине. Ориентировочно - это апрель 2021 года.

Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую — Украина закупила у китайского производителя.

Напомним, В так называемых «ДНР» и «ЛНР» анонсировали первые поставки российской вакцины «Спутник V» в конце января, однако в Москве о таком ничего не слышали.