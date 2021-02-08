На Южно-Украинской атомной электростанции 10 февраля проведут проверку системы оповещения.
Об этом сообщает пресс-служба ЮУАЭС.
«На промплощадке Южно-Украинской АЭС 10 февраля пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен. В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно. Их основная цель — определение работоспособности системы оповещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 8 февраля в работе находятся первый и второй энергоблоки ЮУАЭС, на третьем блоке продолжается плановый ремонт. Ташлыкская ГАЭС и Александровская ГЭС работают по диспетчерскому графику.
Напомним, вечером 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
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На Южно-Украинской атомной электростанции 10 февраля проведут проверку системы оповещения.
Об этом сообщает пресс-служба ЮУАЭС.
«На промплощадке Южно-Украинской АЭС 10 февраля пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен. В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно. Их основная цель — определение работоспособности системы оповещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 8 февраля в работе находятся первый и второй энергоблоки ЮУАЭС, на третьем блоке продолжается плановый ремонт. Ташлыкская ГАЭС и Александровская ГЭС работают по диспетчерскому графику.
Напомним, вечером 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.