На Южно-Украинской атомной электростанции 10 февраля проведут проверку системы оповещения.

Об этом сообщает пресс-служба ЮУАЭС.

«На промплощадке Южно-Украинской АЭС 10 февраля пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен. В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно. Их основная цель — определение работоспособности системы оповещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8 февраля в работе находятся первый и второй энергоблоки ЮУАЭС, на третьем блоке продолжается плановый ремонт. Ташлыкская ГАЭС и Александровская ГЭС работают по диспетчерскому графику.

Напомним, вечером 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.