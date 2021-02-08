Министерство здравоохранения Португалии рекомендовало вакцину COVID-19 компании AstraZeneca для людей в возрасте до 65 лет. Португалия стала последней европейской страной, которая выразила сомнения относительно ее эффективности для пожилых людей.

Об этом пишет РБК-Украина.

При этом Минздрав Португалии разрешил вакцинировать препаратом компании AstraZeneca людей старше 65 лет при условии, что вакцина является единственной доступной.

Отметим, что Португалия получила первую партию вакцины AstraZeneca в воскресенье, 7 февраля. В первой партии прибило около 42 тысяч доз.

Перед этим Португалия получила почти 390 тысяч доз вакцины Pfizer и 19 200 доз — вакцины американской компании Moderna.

Ранее итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) заявило, что не рекомендует делать прививки против коронавируса вакциной британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет. По их словам, данных о ее безопасности недостаточно.