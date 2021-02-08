Министр здравоохранения Франции Оливье Веран перед объективами камер получил свою первую дозу вакцины от коронавируса, став первым вакцинированы из членов правительства.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Верана, который по образованию является медиком-неврологом, провакцинировали вакциной Astra Zeneca. Ее планируют предлагать всем французским медикам, пожарным и работникам социальных служб, оказывающих помощь на дому. Министр отметил, что вакцина должна стать доступной для большинства из них уже через 15 дней.

По его словам, в настоящее время Франция получила 270 тысяч доз вакцины Astra Zeneca и ждет еще 300 тысяч в ближайшие дни.

— Я призываю всех медиков вакцинироваться в своих больницах или других учреждениях, чтобы защитить себя от вируса, — заявил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.