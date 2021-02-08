Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, утвердил план допуска иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в 2021 году. Глава государства подписал закон № 1131-9, который парламент одобрил в конце января.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией, по одобрению решение главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины», — пояснили в ОП.

В этом году в Украине планируется проведение 8 многонациональных военных учений. К участию в этих учебы планируют привлечь около 11 тысяч иностранных военных. Речь идет о:

украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2021»,

украинско-британских учениях «Казак Мейс — 2021»,

украинско-американских учениях «Си Бриз — 2021»,

украинско-румынских учениях «Риверайн — 2021»,

украинско-британских учениях «Вориер Вотчер — 2021»,

украинско-польских учениях «Три Меча — 2021»,

украинско-польских учениях «Сильвер Сейбер — 2021».

Подписанный президентом документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины. В этих учениях также примут участие страны НАТО и Грузия.

Напомним, 1 февраля в акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море.