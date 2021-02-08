14 жителей дома престарелых в немецком городе Оснабрюк, которые прошли вакцинацию, получили положительные результаты теста на британский вариант коронавируса. Однако у них проявились лишь легкие симптомы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что 14 обитателей дома престарелых получили прививки в январе вакциной BioNTech/Pfizer.

Отсутствие у них серьезных симптомов может свидетельствовать о том, что вакцинация эффективно защитила от осложнений, которые могли быть вызваны новым штаммом.

В понедельник, 8 февраля, BioNTech опубликовал данные, которые показали, что его вакцина также является эффективной против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, которые более заразны.

Однако, Ойген Бриш из Немецкого фонда защиты пациентов призвал правительство усилить обследование вакцинированных жителей домов для престарелых, чтобы лучше понимать риски новых штаммов.

— Все очевиднее становится то, что привитые люди не имеют иммунитета к коронавирусу и могут передавать его. Но прививка может помочь предотвратить вспышки заболевания. Это не должен быть страшный сценарий — нам придется жить с вирусом, — сказал он.

Случаи были выявлены в пятницу после того, как результаты экспресс-тестирования одного из воспитателей оказались положительными.