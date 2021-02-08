Профессор Стэнфордского университета и автор книги «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма назвал закономерными ограничения, наложенные на медиаимперию Виктора Медведчука.

Об позитивных изменениях в украинской действительности он рассказал в интервью Радио Свобода.

Фрэнсис Фукуяма охарактеризовал олигархический фактор опасным для украинской экономики. Подобную схему он наименовал «формулой Берлускони».

— Берлускони использовал свое влияние в медиа для того, чтобы обеспечить свое избрание во власть, а потом использовал свою политическую власть для того, чтобы защитить свои экономические интересы, ‒ объясняет Фрэнсис Фукуяма.

Известный публицист отметил, что в руках пророссийских олигархов СМИ перестают работать как обычный бизнес, они превращаются в инструмент политической пропаганды. Поэтому санкции против телеканалов Медведчука, по мнению философа, оправданы.

Также он заявил, что государственное регулирование работает в тесной связи с независимым общественным телевещанием и радиовещанием, которые не контролируют крупные предприниматели.

Фрэнсис Фукуяма отметил, что третьим путем могли бы стать интернет-СМИ, однако они до сих пор не сформулировали внятную бизнес-модель, которая позволит сделать их работу прибыльной.

По мнению писателя, общество должно понять, что «модель Берлускони» является опасной опухолью для социума, поэтому требуется выработка альтернативной модели, где олигархи не будут совершать тотальный контроль информационных и экономических решений в правительстве.

Ранее НикВести сообщали, Украина – это ключевое государство для нынешней глобальной геополитики и для будущего демократии во всем мире. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, известный философ Фрэнсис Фукуяма в видеообращении к участникам специального Киевского форума-2020, начатого фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».