Суд взыскал с фермерского хозяйства почти 400 тысяч гривен ущерба, причиненного самовольным занятием земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 11,7 га.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

Суд счел доказанным, что в октябре 2017 и в апреле 2018 глава фермерского хозяйства самовольно захватил земельные участки на территории Новоукраинского сельского совета, которые принадлежат государственному предприятию «Березнеговатское лесное хозяйство», чем вызвал ущерб государству в размере почти 400 тысяч гривен.

С целью исполнения решения суда местной прокуратурой направлено в районное отделение исполнительной службы лист о взыскании с главы фермерского хозяйства указанной суммы, в настоящее время она выплачена в полном объеме, добавили в прокуратуре.

Напомним, в Николаевской областной прокуратуре заявили, что фирма «Агрохимконтракт» незаконно оформила право собственности на ангар, который находится на территории аэропорта.