В Николаевской областной прокуратуре заявили, что фирма «Агрохимконтракт» незаконно оформила право собственности на ангар, который находится на территории аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что ранее исполком Баловненского сельсовета, при отсутствии разрешительных документов на строительство и имущественного права на земельный участок, принял незаконное решение. Оно позволило ООО «Агрохимконтракт» оформить право собственности на ангар площадью 5 220 кв. м., расположенный на территории Николаевского международного аэропорта, который является стратегическим объектом общегосударственного значения.

«Реагируя на эти нарушения, Вознесенской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Николаевской области в 2020 году подано исковое заявление в интересах государства в лице Николаевской облгосадминистрации о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета Баловненского сельского совета, признании недействительным свидетельства о праве собственности на имущество и устранении препятствий в пользовании земельным участком путем демонтажа комплекса зданий и сооружений», — говорится в сообщении.

3 февраля 2021 года суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

Напомним, в Николаевской области на территории Дорошевской объединенной территориальной общины Вознесенского района арендатор незаконно пользовал 20 гектаров пастбищ для выращивания технических культур.