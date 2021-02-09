В столице Южной Кореи Сеуле будут проводить тестирование на коронавирус среди домашних животных — кошек и собак.

Об этом сообщает Yonhap.

В то же время отмечается, что тестированию подлежат только животные с симптомами болезни, например лихорадкой, кашлем, затрудненным дыханием, усиленными выделениями из глаз или носа.

Если тест даст положительный результат, домашних любимцев будут помещать на 14-дневный карантин дома.

Однако, если владельцы животных не могут обеспечить уход за ними, поскольку госпитализированы с COVID-19, имеют какое-то другое заболевание или это пожилые люди, животное будет доставлено в специализированное учреждение на западе Сеула.

Кроме того, во время выгула животных рекомендуется держать дистанцию не менее 2 метра от других людей и их любимцев, носить маски.

Ранее ученые обнаружили, что собаки, которых используют в аэропорту финской столицы Хельсинки, идентифицируют пациентов с коронавирусом быстрее, чем ПЦР-тесты.