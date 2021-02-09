По состоянию на утро 9 февраля в Николаевской области зарегистрирован 61 новый случай COVID-19, 300 человек выздоровели.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

Из всех 39811 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 26658 (+45);

Первомайск — 1330 (+2);

Южноукраинск — 1356;

Вознесенск — 973 (+6);

Очаков — 673;

Арбузинский район — 432;

Баштанский район — 581;

Березанский район — 497;

Братский район — 349;

Березнеговатский район — 235;

Веселиновский район — 372 (+2);

Витовский район — 1465;

Вознесенский район — 337 (+1);

Врадиевский район — 307;

Еланецкий район — 186;

Вознесенский район — 341 (+2);

Казанковский район — 443;

Кривоозерский район — 271;

Николаевский район — 546;

Новобугский район — 354;

Новоодесский район — 858 (+1);

Очаковский район — 331;

Первомайский район — 481 (+2);

Снигиревский район — 435.

Заболевание COVID-19 установлено у 1637 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 300, всего выздоровели — 30047. Умерло всего от последствий COVID-19 — 720, за сутки — 6.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 246 человек, методом ИФА — 257.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.