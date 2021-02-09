По состоянию на утро 9 февраля в Николаевской области зарегистрирован 61 новый случай COVID-19, 300 человек выздоровели.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех 39811 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1637 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 300, всего выздоровели — 30047. Умерло всего от последствий COVID-19 — 720, за сутки — 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 246 человек, методом ИФА — 257.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.
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По состоянию на утро 9 февраля в Николаевской области зарегистрирован 61 новый случай COVID-19, 300 человек выздоровели.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех 39811 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1637 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 300, всего выздоровели — 30047. Умерло всего от последствий COVID-19 — 720, за сутки — 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 246 человек, методом ИФА — 257.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.