Власти Ирана представили новый проект вакцины против коронавируса под названием Razi Cov Pars. Клинические испытания препарата должны начаться в ближайшие дни.
Об этом пишет РБК-Украина.
— Мы начнем испытания на людях в ближайшие дни или, самое позднее, через неделю, — сказал член Национального комитета Ирана по вакцинам Масуд Сулеймани.
По его словам, препарат Razi Cov Pars был разработан в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi. В начале первой фазы клинических испытаний прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что всего в Иране от коронавируса умерли более 58 тысяч человек. Страна еще в начале декабря перешагнула порог в миллион случаев. Сейчас там около 1,4 млн заболевших COVID-19.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.
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Власти Ирана представили новый проект вакцины против коронавируса под названием Razi Cov Pars. Клинические испытания препарата должны начаться в ближайшие дни.
Об этом пишет РБК-Украина.
— Мы начнем испытания на людях в ближайшие дни или, самое позднее, через неделю, — сказал член Национального комитета Ирана по вакцинам Масуд Сулеймани.
По его словам, препарат Razi Cov Pars был разработан в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi. В начале первой фазы клинических испытаний прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что всего в Иране от коронавируса умерли более 58 тысяч человек. Страна еще в начале декабря перешагнула порог в миллион случаев. Сейчас там около 1,4 млн заболевших COVID-19.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.