Девять энергоблоков украинских теплоэлектростанций отключили на аварийный ремонт, еще шесть не работают из-за недостатка качественного топлива.

Об этом рассказал глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

Не функционируют четыре энергоблока Криворожской ТЭС и по одному энергоблоку на Приднепровской ТЭС, Ладижинской ТЭС, Добротворской ТЭС, один энергоблок также не работает на Славянской ТЭС (Донбасэнерго) и на ремонт выведен энергоблок Вуглегорской ТЭС. Еще шесть энергоблоков не работают из-за недостатка топлива.

Андрей Герус пообещал, что Укрэнерго сбалансирует систему энергоснабжения, чтобы потребители получали энергию в нужном количестве.

Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в эфире «Свободы слова», что в течение 2021 вышла в аварийный ремонт рекордное количество энергоблоков ТЭС. В определенный момент их количество достигало 20. Недополученная мощность составляла 5,5-6,5 ГВт.

— Это очень много, это исторический рекорд. У нас исторически рекордно низкие запасы угля на складах, - отметил Владимир Кудрицкий.

Ранее НикВести сообщали, с февраля 2021 года поставщики электроэнергии будут получать штрафы за долги по оплате услуг оператора системы снабжения перед Укрэнерго.