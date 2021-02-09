Во французском городе Тулон 116-летняя сестра Андре (Люсиль Рандон), которая является старейшей жительницей Европы, выздоровела после коронавирусного заболевания. 11 февраля она отпразднует свой 117-й день рождения.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на французское издание Var Martin.
Коронавирус у нее подтвердили 16 января, 8 февраля она получила уже отрицательный результат теста. Все это время женщина находилась на самоизоляции в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре. По данным издания, заболевания проходило бессимптомно.
Свой 117-й день рождения сестра Андре также встретит в доме престарелых. Она по видеосвязи пообщается с семьей и мэром города Тулон. А еще женщина должна попробовать свое любимое блюдо — норвежский омлет.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.
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Во французском городе Тулон 116-летняя сестра Андре (Люсиль Рандон), которая является старейшей жительницей Европы, выздоровела после коронавирусного заболевания. 11 февраля она отпразднует свой 117-й день рождения.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на французское издание Var Martin.
Коронавирус у нее подтвердили 16 января, 8 февраля она получила уже отрицательный результат теста. Все это время женщина находилась на самоизоляции в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре. По данным издания, заболевания проходило бессимптомно.
Свой 117-й день рождения сестра Андре также встретит в доме престарелых. Она по видеосвязи пообщается с семьей и мэром города Тулон. А еще женщина должна попробовать свое любимое блюдо — норвежский омлет.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.