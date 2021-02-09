В пятницу Китайская ассоциация исполнительских искусств, правительственный орган при Министерстве культуры и туризма, впервые опубликовала ряд правил, специально нацеленных на артистов, которые стремятся к возрождению карьеры после совершения правонарушений.

Об этом пишет Supchina.

В документе, опубликованном на веб-сайте ассоциации под названием «Метод управления профессиональной самодисциплиной для исполнителей в индустрии развлечений», ассоциация описывает четыре наказания для артистов, уличенных в «нарушениях этики», включая прекращение их права на получение наград и подвергая их «совместным отраслевым бойкотам», которые могут длиться год или быть постоянными, в зависимости от серьезности обстоятельств и степени «негативного социального воздействия», вызванного их поведением.

В документе отмечено, что для тех звезд, кто хочет вернуться в центр общественного внимания после того, как ограничения спадут, предусмотрена возможность подать заявку в комиссию по этике с просьбой получить разрешение. Запрос должен быть сделан за три месяца до даты окончания срока наказания.

Этот всеобъемлющий указ также включает в себя набор моральных принципов, охватывающих различные стороны жизни артистов, как на сцене, так и в частной жизни. Под наказание попадают ряд пунктов, таких как «нанесение ущерба национальным интересам» и «нарушение этнического единства Китая», артисты могут столкнуться с карьерными ограничениями за использование физических дефектов для привлечения внимания, поддержку продуктов в рекламе, которая содержит вводящую в заблуждение информацию, или обман аудитории в выступлениях – песня под фонограмму. В документе указано, что звезды не могут состоять в религиозных группах, которые запрещают китайские власти.

Артистам запрещено употреблять наркотики, водить машину в нетрезвом виде или заниматься незаконной деятельностью, связанной с насилием или непристойностью. Новые правила вступят в силу 1 марта и будут применяться к артистам из различных областей, включая музыку, театр, танцы и оперу.

«В каждой стране есть свои законы, и в каждой отрасли есть свои правила. Когда общественные деятели теряют моральный компас и пренебрегают правилами, их нужно вызывать и привлекать к ответственности», - написала издание People’s Daily в сообщении на китайской социальной сети Weibo.

Ранее НикВести сообщали, что около 200 британских ученых находятся под следствием по подозрению в непреднамеренной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения.