Министерство цифровой трансформации Украины проанализировало и оценило состояние развития сферы электронных доверительных услуг за 2019-2020 годы.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Согласно результатам статистических данных о деятельности квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг почти 4 миллиарда операций с использованием электронной подписи и печати провели в прошлом году в Украине - это вдвое чаще, чем в 2019 году.

Квалифицированные предоставители электронных доверительных услуг - это частные и государственные предприятия, банки и другие организации, которые выдают электронные подписи, печати и формируют их. Количество поставщиков, которые используют международные алгоритмы подписи, выросла - в 2019 их было только 3 из 22, а в прошлом году 6 из 20.

В 2020 году количество выданных е-подписей достигло 72 миллионов. Это на 69% больше, чем в 2019 году – 43 миллионов. Украинцы уверенно переходят на пользование электронными подписями, поскольку ими пользоваться безопасно и удобно.

Если в 2019 году лишь 8% всех подписей хранили на защищенных носителях, то в 2020 году уже 11%. Это означает, что украинцы стали более осведомленными в цифровой сфере и стали ответственней относится к хранению персональных данных.

— Увеличение операций с использованием электронной подписи — последствие не столь карантинных ограничений, а скорей работы Минцифры. Поскольку повышения качества предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг, уровня доверия к ним и популяризации центральным освидетельственным органом —одно из приоритетных заданий Министерства», — подчеркнула Людмила Рабчинская, заместитель министра цифровой трансформации.

Напомним, с началом осени 2021 года в Украине начнет действовать режим «без бумаги», государственные инстанции перестанут требовать бумажные документы для предоставления услуг.