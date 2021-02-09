Об этом эксперты рассказали на пресс-конференции, передает The Guardian.

Так как гипотезу об утечке вируса из лаборатории назвали маловероятной, ее больше не будут рассматривать при изучении происхождения вируса. Эксперты говорят, что из лаборатории могла произойти утечка уже известного вируса, а во всех лабораториях Уханя не нашли SARS-CoV-2.

В ВОЗ до сих пор не установили животных, которые первыми переносили коронавирус. Он потенциально мог впервые появиться у летучих мышей и панголинов, но пока ученые не нашли у этих животных именно SARS-CoV-2.

Кроме того, эксперты считают наиболее вероятной гипотезой распространение коронавируса среди людей — переход вируса от животного к человеку через промежуточного хозяина. Поэтому в ВОЗ говорят, что нужно изучать, как коронавирус циркулировал между животными до того, как передался человеку.

По словам экспертов, китайские ученые в 2019-2020 годах протестовали 11 тысяч образцов у свиней, коров, коз, кур, гусей в 31 провинции Китая, но ни один тест не выявил у них коронавирус. Также ученые тестировали диких животных, но COVID-19 у них тоже не обнаружили.

Есть версия, что вирус мог передаться через замороженные продукты. Для подтверждения этой гипотезы тоже нужны дальнейшие исследования. Эксперты пока не могут точно сказать, как на распространение вирусаповлиял рынок морепродуктов в Ухане. Он был одним из мест вспышек коронавируса, но передача коронавируса могло происходить и в других местах.

Кроме того, нет доказательств, что вирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года, но, вероятно, что первые случаи заражения были на несколько недель раньше, чем об этом заявили власти.

Напомним, в декабре в ВОЗ заявили, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.