Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» с 29 января по 3 февраля 2021 года.

Только 2% опрошенных оценили экономическую ситуацию в стране как «хорошую» или «очень хорошую», а 26% — как «не плохую и не хорошую».

Уровень благосостояния своей семьи как «не плохой и не хороший» оценивает 46% украинцев, а 7% — как «хорошый» или «очень хороший».

Лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% придерживаются мнения, что направление неправильное.

Так, люди не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Как отмечают социологи, украинцы заметно чаще стали ожидать в ближайшие месяцы ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах).

В то же время ожидания изменений в экономической сфере являются менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидал 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи — 32%).