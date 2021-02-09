69% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую». В то же время уровень благосостояния своей семьи так же оценивают 43% населения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» с 29 января по 3 февраля 2021 года.
Только 2% опрошенных оценили экономическую ситуацию в стране как «хорошую» или «очень хорошую», а 26% — как «не плохую и не хорошую».
Уровень благосостояния своей семьи как «не плохой и не хороший» оценивает 46% украинцев, а 7% — как «хорошый» или «очень хороший».
Лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% придерживаются мнения, что направление неправильное.
Так, люди не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.
Как отмечают социологи, украинцы заметно чаще стали ожидать в ближайшие месяцы ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.
Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах).
В то же время ожидания изменений в экономической сфере являются менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидал 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи — 32%).
16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть нынешние проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% — что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, а 20% — что не способна их преодолеть.
Опрос провели методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства — 50%.
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69% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую». В то же время уровень благосостояния своей семьи так же оценивают 43% населения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» с 29 января по 3 февраля 2021 года.
Только 2% опрошенных оценили экономическую ситуацию в стране как «хорошую» или «очень хорошую», а 26% — как «не плохую и не хорошую».
Уровень благосостояния своей семьи как «не плохой и не хороший» оценивает 46% украинцев, а 7% — как «хорошый» или «очень хороший».
Лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% придерживаются мнения, что направление неправильное.
Так, люди не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.
Как отмечают социологи, украинцы заметно чаще стали ожидать в ближайшие месяцы ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.
Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах).
В то же время ожидания изменений в экономической сфере являются менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидал 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи — 32%).
16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть нынешние проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% — что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, а 20% — что не способна их преодолеть.
Опрос провели методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства — 50%.