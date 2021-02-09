Соответствующие изменения правительство внесло 5 февраля в свое постановление от 9 декабря 2020 года.

Такие меры могут происходить с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 квадратных метров на человека.

Отметим, что после окончания локдауна 25 января была разрешена только работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест и проведения массовых мероприятий до 20 человек. Также можно было принимать посетителей в музеях и на выставках из расчета не менее 10 квадратных метров на человека, в церквях — не менее 5 квадратных метров на человека.

Напомним, Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину, а некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.