Кабмин разрешил проводить массовые культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические мероприятия. Но установил определенные ограничения.
Соответствующие изменения правительство внесло 5 февраля в свое постановление от 9 декабря 2020 года.
Такие меры могут происходить с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 квадратных метров на человека.
Отметим, что после окончания локдауна 25 января была разрешена только работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест и проведения массовых мероприятий до 20 человек. Также можно было принимать посетителей в музеях и на выставках из расчета не менее 10 квадратных метров на человека, в церквях — не менее 5 квадратных метров на человека.
Напомним, Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину, а некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.
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Кабмин разрешил проводить массовые культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические мероприятия. Но установил определенные ограничения.
Соответствующие изменения правительство внесло 5 февраля в свое постановление от 9 декабря 2020 года.
Такие меры могут происходить с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 квадратных метров на человека.
Отметим, что после окончания локдауна 25 января была разрешена только работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест и проведения массовых мероприятий до 20 человек. Также можно было принимать посетителей в музеях и на выставках из расчета не менее 10 квадратных метров на человека, в церквях — не менее 5 квадратных метров на человека.
Напомним, Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину, а некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.