За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Богдановки террористы вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков — из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Шумов зафиксированы обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
По информации штаба, боевых потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук заявил о срыве перемирия на Донбассе.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Богдановки террористы вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков — из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Шумов зафиксированы обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
По информации штаба, боевых потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук заявил о срыве перемирия на Донбассе.