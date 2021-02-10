За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три обстрела со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Богдановки террористы вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Шумов зафиксированы обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.