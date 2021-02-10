Этот человек обвиняется в сознательном пособничестве убийству заключенных в концлагере Заксенхаузен с января 1942 по февраль 1945.

Об этом пишет CNN.

Обвинения включают в себя эпизоды расстрела военнопленных, пособничество в убийстве заключенных с использованием отравляющего газа Циклон Б, а также убивство заключенных путем создания и поддержания невыносимых условий в концлагере Заксенхаузен.

Прокуратура считает , что этот человек может предстать перед судом, несмотря на его преклонный возраст, сказал старший прокурор суда Нойруппина Сирилл Клемент. Он также отметил, что окружной суд проконсультировался с судебным психиатором и получил подтверждение, что этот человек может находится в суде несколько часов в день с перерырывами.

Сейчас суд решает, продолжать ли судебное разбирательство. Обвиняемый сначала должен ответить на предъявленные обвинения.

По данным Центрального управления по расследованию нацистских преступлений, немецкие прокуроры расследуют еще несколько дел, связанных с концентрационными лагерями Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.

Буквально на прошлой неделе бывшему секретарю концентрационного лагеря Штуттгоф было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 10 000 человек. Прокуратура Итцехо не назвала имя женщины.

CNN напоминает, что окружной суд Гамбурга приговорил бывшего охранника концлагеря Бруно Д. к двум годам условно. Было доказано, что он работал охранником СС в Штуттгофе и, по мнению суда, способствовал убийству 5232 человек.

Напомним, что в Брюсселе, в доме престарелых, от последствий коронавируса скончался один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка.