Этот человек обвиняется в сознательном пособничестве убийству заключенных в концлагере Заксенхаузен с января 1942 по февраль 1945.
Об этом пишет CNN.
Обвинения включают в себя эпизоды расстрела военнопленных, пособничество в убийстве заключенных с использованием отравляющего газа Циклон Б, а также убивство заключенных путем создания и поддержания невыносимых условий в концлагере Заксенхаузен.
Прокуратура считает , что этот человек может предстать перед судом, несмотря на его преклонный возраст, сказал старший прокурор суда Нойруппина Сирилл Клемент. Он также отметил, что окружной суд проконсультировался с судебным психиатором и получил подтверждение, что этот человек может находится в суде несколько часов в день с перерырывами.
Сейчас суд решает, продолжать ли судебное разбирательство. Обвиняемый сначала должен ответить на предъявленные обвинения.
По данным Центрального управления по расследованию нацистских преступлений, немецкие прокуроры расследуют еще несколько дел, связанных с концентрационными лагерями Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.
Буквально на прошлой неделе бывшему секретарю концентрационного лагеря Штуттгоф было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 10 000 человек. Прокуратура Итцехо не назвала имя женщины.
CNN напоминает, что окружной суд Гамбурга приговорил бывшего охранника концлагеря Бруно Д. к двум годам условно. Было доказано, что он работал охранником СС в Штуттгофе и, по мнению суда, способствовал убийству 5232 человек.
Напомним, что в Брюсселе, в доме престарелых, от последствий коронавируса скончался один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка.
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Этот человек обвиняется в сознательном пособничестве убийству заключенных в концлагере Заксенхаузен с января 1942 по февраль 1945.
Об этом пишет CNN.
Обвинения включают в себя эпизоды расстрела военнопленных, пособничество в убийстве заключенных с использованием отравляющего газа Циклон Б, а также убивство заключенных путем создания и поддержания невыносимых условий в концлагере Заксенхаузен.
Прокуратура считает , что этот человек может предстать перед судом, несмотря на его преклонный возраст, сказал старший прокурор суда Нойруппина Сирилл Клемент. Он также отметил, что окружной суд проконсультировался с судебным психиатором и получил подтверждение, что этот человек может находится в суде несколько часов в день с перерырывами.
Сейчас суд решает, продолжать ли судебное разбирательство. Обвиняемый сначала должен ответить на предъявленные обвинения.
По данным Центрального управления по расследованию нацистских преступлений, немецкие прокуроры расследуют еще несколько дел, связанных с концентрационными лагерями Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.
Буквально на прошлой неделе бывшему секретарю концентрационного лагеря Штуттгоф было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 10 000 человек. Прокуратура Итцехо не назвала имя женщины.
CNN напоминает, что окружной суд Гамбурга приговорил бывшего охранника концлагеря Бруно Д. к двум годам условно. Было доказано, что он работал охранником СС в Штуттгофе и, по мнению суда, способствовал убийству 5232 человек.
Напомним, что в Брюсселе, в доме престарелых, от последствий коронавируса скончался один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка.