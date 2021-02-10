Вакцину британо-шведской компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает Financial Times.
Эксперты ВОЗ отметили, что ранее обнаруженные реакции иммунитета на введение этой вакцины у пожилых людей появляются и более молодых категорий пациентов. Из-за этого высока вероятность того, что вакцина будет эффективна и для возрастной категории населения старше 65 лет.
Кроме этого, в ВОЗ посоветовали увеличить интервал между введением первой и второй дозы до 8-12 недель. Результаты показывают, что эффективность вакцины увеличиваться параллельно с тем, как увеличиваться пауза между введением доз одному человеку.
Ожидается, что в ближайшее время ВОЗ одобрит AstraZeneca для экстренного использования во всем мире.
Ранее разработчики вакцины AstraZeneca заявили о ее ограниченной эффективности против «южноафриканского» штамма COVID-19.
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Вакцину британо-шведской компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает Financial Times.
Эксперты ВОЗ отметили, что ранее обнаруженные реакции иммунитета на введение этой вакцины у пожилых людей появляются и более молодых категорий пациентов. Из-за этого высока вероятность того, что вакцина будет эффективна и для возрастной категории населения старше 65 лет.
Кроме этого, в ВОЗ посоветовали увеличить интервал между введением первой и второй дозы до 8-12 недель. Результаты показывают, что эффективность вакцины увеличиваться параллельно с тем, как увеличиваться пауза между введением доз одному человеку.
Ожидается, что в ближайшее время ВОЗ одобрит AstraZeneca для экстренного использования во всем мире.
Ранее разработчики вакцины AstraZeneca заявили о ее ограниченной эффективности против «южноафриканского» штамма COVID-19.