Правительство Литвы одобрило ряд карантинных послаблений с 15 февраля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Delfi.

В частности, с понедельника смогут открыться небольшие магазины со входом с улицы, салоны красоты и массажные салоны. Заработают цветочные магазины, рынки. Гражданам разрешат проводить индивидуальные тренировки на улице.

— Как будем жить дальше, пока будет зависеть от ситуации, но с понедельника откроются небольшие магазины с промтоварами, чтобы как-то компенсировать торговцам эти два месяца закрытия. Откроются торговые точки на улице, – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

При этом она выразила надежду на то, что к жесткому карантину возвращаться не придется.

Отмечается, что крупные магазины не смогут открыться, отделив часть торговой площади.

В связи с этим премьер-министр отметила: «Начнем с небольших (магазинов - ред.), если увидим, что все в порядке, тогда сможем ввести другие параметры, увеличить площадь. Я предлагаю начать с небольших».

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис уточнил, что данные предложения представлены «с учетом утвержденного правительством плана, предложений Минэкономики и решений правительственной комиссии по ЧП». Министр заверил, что все остальные требования и условия представят позже.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что возвращение к работе тысяч людей хорошо для экономики. По ее словам, тесты на антитела, которые должны сделать работники, стоят 14-15 евро, правительство компенсирует по 12 евро за каждый.

При этом в салонах красоты при контакте больше 15 минут разрешается предоставлять услуги одному клиенту, если площадь помещения составляет не меньше 20 кв. м. Если контакт меньше 15 минут — достаточно 10 кв. м.

Напомним, в Министерстве здравоохранения хотят вернуть в Украине адаптивный карантин, по которому регионы распределяли на зоны по уровню распространения коронавируса. В ведомстве пояснили, при каких условиях в регионе могут усилить ограничения.