Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП.
Об этом в среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, сообщается на сайте ВОЗ.
В то же время, на сегодняшний день почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки
— Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики, — говорится в заявлении.
ЮНИСЕФ и ВОЗ призывали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, чтобы положить конец пандемии
Кроме того, производителей вакцин призывают справедливо распределять ограниченный запас вакцины.
Напомним, международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятной.
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Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП.
Об этом в среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, сообщается на сайте ВОЗ.
В то же время, на сегодняшний день почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки
— Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики, — говорится в заявлении.
ЮНИСЕФ и ВОЗ призывали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, чтобы положить конец пандемии
Кроме того, производителей вакцин призывают справедливо распределять ограниченный запас вакцины.
Напомним, международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятной.