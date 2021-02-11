Министр здравоохранения Максим Степанов назвал точную дату поставки в Украину вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

— Относительно физической поставки вакцины — мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя, — сказал министр.

По словам Степанова, ожидается первый миллион доз вакцины AstraZeneca.

— Вчера вечером я лично разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Ну, они работают над тем — это же надо технически загрузить все. Мы рассчитываем, что с понедельника начнем, — отметил глава Минздрава.

Ранее в ВОЗ сообщили, что из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП.