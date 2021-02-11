На базе Южноукраинской городской многопрофильной больницы открыли отделение нефрологии и диализа.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на администрацию больницы.

Помещение оснащено 5 современными аппаратами «Fresenius Medical Care 5008S» и необходимой системой водоочистки «AquaBplus» для приготовления воды диализного качества. Также имеются 2 диализных зала и изолятор.

Отделение нефрологии и диализа создано для предоставления услуги амбулаторного аппаратного гемодиализа для пациентов с хронической болезнью почек IV-V степени и и хронической почечной недостаточностью.

«Гемодиализ — это применение аппарата «искусственная почка» для внепочечного очищения организма от азотистых шлаков и лишней жидкости. Лечение дает возможность продлить жизнь больным, значительной части из них — вернуть работоспособность», — говорится в сообщении.

Услугой гемодиализа могут воспользоваться не только жители города Южноукраинск, но и пациенты из других районов Николаевской области.

Ранее сообщалось, что отделение нефрологии и гемодиализа открыли в Первомайске.