В четверг регулятор вещания Китая запретил BBC World News, обвинив его в нарушении правил после неоднозначного сообщения о его обращении с уйгурским меньшинством в стране.

Решение было принято всего через несколько дней после того, как британский регулирующий орган отозвал лицензию китайской телекомпании CGTN за нарушение британского закона о государственной собственности и вызвал гневные обвинения в цензуре со стороны Лондона, пишет ZN.ua.

Британия также запретила китайской телекоммуникационной группе Huawei участвовать в ее сети 5G после того, как США выразили опасения относительно шпионажа.

В обнародованном накануне заявлении Пекинского национального управления радио и телевидения (NRTA) говорится, что сообщения BBC World News о Китае были признаны "серьезно нарушающими" правила вещания.

Это включает «требование, чтобы новости были правдивыми и честными» и не «наносили вред национальным интересам Китая».

NRTA «не разрешает BBC продолжать вещание в Китае и не принимает ее новую ежегодную заявку на вещание», говорится в заявлении, передает АFP.

BBC заявила, что «разочарована» этим шагом, который касается материкового Китая, где канал уже подвергся цензуре и доступен только для международных отелей.

— BBC является самым надежным международным новостным агентством в мире и передает новости со всего мира справедливо, беспристрастно, без страха и предпочтений, —заявила пресс-секретарь BBC

Напомним, ранее Пекин ввел санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и еще 27 граждан Соединенных Штатов, включая людей с администрации экс-президента Трампа, за «вмешательство во внутренние дела Китая».