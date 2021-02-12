Подразделение ССО Украины войдет в Силы реагирования НАТО, сейчас его готовят к проверке уровня подготовки NEL-1.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ССО ВСУ.

Это станет новым шагом в развитии обратной связи среди оперативных участников Североатлантической коалиции.

По стандартам НАТО, кандидатов в Силы реагирования оценивают во время международных мероприятий подготовки. Летом 2021 года в Украине пройдет подобное мероприятие: многонациональные учения «Silver Saber-21»‎.

Кроме украинских военнослужащих, участие возьмут польские партнеры. Они станут менторами украинского подразделения и уже взяли участие в оперативном планировании проведения учений «Silver Saber-21»‎.

В учениях возьмут участие и инструкторы США. «Silver Saber-2021» станут первоначальным этапом оценивания подразделения ССО Украины представителями НАТО. При удачном выполнении испытаний, поставленных специалистами, еще одно украинское подразделение встанет на боевой дежурство в составе Сил реагирования НАТО на 2022 год.

В 2020 году одно из подразделений Сил специальных операций ВСУ уже получил оценку «боеготовно» от представителей Альянса. А Украина стала первой страной, чье подразделение вошло в Силы реагирования НАТО без членства в Альянсе.

Напомним, Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.